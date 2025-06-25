رابط رسمي.. نتائج امتحانات نهاية العام في كليات جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

بدأت كليات جامعة أسيوط في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل الكنترولات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بضرورة الإسراع في تقييم أداء الطلاب مع ضمان أعلى درجات الدقة والانضباط.

وأكد الدكتور المنشاوي على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الكنترولات، والتزام الكليات بسرعة إنجاز التصحيح والرصد بالتوازي مع سير الامتحانات، بما يضمن مصلحة الطلاب ويحقق العدالة والشفافية في إعلان النتائج.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات التي أعلنت نتائجها حتى الآن تشمل: العلوم، الهندسة، التجارة، التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، التربية الرياضية، الزراعة، الطب البيطري، تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والتمريض. وأشار إلى أن نتائج باقي الكليات والفرق الدراسية ستُعلن تباعًا خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء من المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا.

وأضاف عبدالمولى أن نحو 82 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات نهاية العام بكافة كليات ومعاهد الجامعة، مؤكدًا أن الامتحانات جرت في أجواء منضبطة ومنظمة دون تسجيل أية معوقات تُذكر، بفضل الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن الجامعة تواصل حاليًا أعمال الكنترولات بالكليات المتبقية، مع استمرار إعلان النتائج بشكل تدريجي. كما لفت إلى أن أسئلة الامتحانات جاءت وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وتنوعت بين الأسئلة الموضوعية والمقالية، بما يضمن قياسًا شاملًا لقدرات الطلاب وتحقيق العدالة في التقييم.

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