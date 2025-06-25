مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفدًا من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، برئاسة فهد علي المعمري.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، والأستاذة هبة الرافعي القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام.

وأكد "زايد"، خلال اللقاء، انفتاح مكتبة الإسكندرية على التعاون مع كبريات المكتبات العالمية، بما في ذلك المكتبات التي أنشئت في دول منطقة الخليج العربي، وأشاد بالطفرة النوعية التي شهدها قطاع المكتبات في تلك الدول.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية إن العالم كله يأخذ برؤية جديدة تتعلق بوظيفة المكتبة، وبأنها وعاء لنشر المعرفة، وإتاحة العلم، والتشجيع على القراءة، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية لديها مراكزها البحثية، ومجلاتها العلمية المحكمة، مثلها مثل أعرق المكتبات على مستوى العالم.

وشهد اللقاء تبادل الدكتور أحمد زايد الهدايا التذكارية مع الضيوف، اعقبها إجراء أعضاء الوفد جولة تفقدوا فيها مكتبة الإسكندرية.