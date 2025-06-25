محافظ بورسعيد: 1400 فقط تقدموا للحصول على شقة من 2800 وحدة مطروحة

بورسعيد - طارق الرفاعي:



أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن 1400 مواطن من مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 تقدموا بجدية للحصول على وحدة سكنية ضمن 2800 وحدة تم طرحها بموقع (حي الجنوب - الرسوة منطقة محمد مهران)، سكن لكل المصريين "6" لمنخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري.



وأشار المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، إلى أنه في يوم 22 يونيو عُقدت جلسة بوزارة الإسكان مع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وتم الموافقة على إدراج كل من صدر لهم أحكام بأحقية في شقة وكان ينتظر وجود بدائل ضمن الـ 2800 وحدة سكنية التي تم طرحها، وكذلك طرح 1000 شقة استثماري بالتكلفة بشروط التعاوني، وذلك استعدادا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.







