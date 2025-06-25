تخصيص أرض بالحي الإماراتي لاستكمال الإسكان الاجتماعي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:



وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مبدئيًا، اليوم الأربعاء، على تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وذلك لاستكمال مشروع الإسكان الاجتماعي (الكراسي الزرقاء 2016 جنوب بورسعيد و الـ 9000).



وأكد محافظ بورسعيد على أن هذه الأرض ملك لأبناء بورسعيد ولمشروعات الإسكان، لافتا أنه سيعلن قريبًا على طرح كراسات شروط ما تبقى من مستحقي الإسكان التعاوني عقب الانتهاء من الموافقات والاعتمادات اللازمة.



وكان محافظ بورسعيد قد أعلن، في بداية كلمته خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي، أن 1400 مواطن من مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 تقدموا بجدية للحصول على وحدة سكنية ضمن 2800 وحدة تم طرحها بموقع (حي الجنوب - الرسوة منطقة محمد مهران)، سكن لكل المصريين "6" لمنخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري.







