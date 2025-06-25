كشف غموض اندلاع حريق في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض اندلاع حريق في مخزن مواسير الصرف الصحي الرئيسي، بقرية السلماني دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي المحافظة.

البداية بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في مخزن مواسير صرف صحي مشونه بأرض فضاء بمركز البلينا.

تبين من التحريات نشوب حريق بعدد 5 مواسير صرف صحي بلاستيكية مشونة بقطعة أرض فضاء تابعة لشركة خاصة للمقاولات، تم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، واتهم "طارق. ا" 24 عامًا عامل بالشركة المدعو "الراوي. ا" 48 عامًا عامل بالإهمال ما تسبب فـي نشوب الحريق لقيامه بإشعال النيران ببعض المخلفات بأرضه الزراعية المجاورة لمكان المواسير، وامتدت منها النيران للمواسير، ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط المتهم المذكور، وأفاد بمضمون ما سبق، وأضاف بامتداد النيران منه دون قصد، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.