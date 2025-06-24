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ميل عقار من 9 طوابق في الإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي- صور

11:16 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    عقار مائل في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    الحي يتابع عقار مائل في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    الحي يتابع عقار مائل في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    الحي يتابع عقار مائل في الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:
شهدت منطقة عزبة محسن الكبرى بحي المنتزه أول في الإسكندرية ميل عقار سكني جديد مكون من 9 طوابق، فيما أصدر الحي قرارًا عاجلًا للإدارة الهندسية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغات ورصدت شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد وجود ميل بعقار بعزبة محسن الكبرى، ما يهدد حياة السكان والمارة.

انتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، اليوم الثلاثاء، إلى موقع العقار، وتبين من المعاينة أن العقار بناء جديد، مكون من طابق أرضي و8 طوابق علوية، وحدوث ميل شديد بالعقار.
وأصدرت رئيس حي المنتزه أول، قرارًا عاجلًا لمدير الإدارة الهندسية بسرعة متابعة حالة العقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للتقارير الفنية، حماية للأرواح والممتلكات.

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عقار مائل الاسكندرية حي المنتزه سحر شعبان
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