الإسكندرية - محمد البدري:

قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يعمل حاليًا على إعداد مراجعة شاملة للمناهج الدراسية من منظور حقوق الإنسان، إذ يُولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم بوصفه أحد أعمدة التنشئة الاجتماعية.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى قياس مدى معالجة الكتب المدرسية لقضايا حقوق الإنسان، ومدى نجاحها في إيصال هذه القيم إلى الأطفال والنشء، وفي مقدمتها قيم التسامح، وقبول الآخر، ونبذ العنف.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعنوان"نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية، افتتحها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وطرح السفير محمود كارم عددا من التوصيات التي ينبغي التركيز عليها فيما يخص تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، أهمها إبداء اهتمام كبير بمتغيرات العصر الرقمي والعمل على نشر الوعي بالثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال تعظيم الاستفادة مع الحفاظ على الحياة الخاصة وأمن المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.

وشدد "كارم" على أهمية دعم دور مكتبة الإسكندرية كمركز للتبادل المعرفي والثقافي، والنظر في تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتفعيل التوصيات التي ستصدر عن الندوة، وتنظيم فعاليات مشتركة بين مكتبة الإسكندرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم ثقافة حقوق الإنسان، وأخيرًا عقد صالون ثقافي بشكل دوري لمناقشة قضايا حقوق الإنسان.