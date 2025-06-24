مصرع طفلين شقيقين غرقًا أثناء اللعب بترعة الديروطية في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء لهوهما بمياه ترعة الديروطية أمام منزل جدهما بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بغرق طفلين في الترعة المشار إليها. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والمباحث، يرافقها فريق من الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص والمعاينة أن الطفلين هما: إسلام أشرف حمزة محمد (9 سنوات)، وشقيقه حمزة (12 سنة)، وقد لقيا مصرعهما غرقًا أثناء اللعب بمياه الترعة أمام منزل جدهما.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانين، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.