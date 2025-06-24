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اشتعال تروسيكل محمّل بأنابيب غاز على دائري المنصورة

08:42 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

اشتعال تروسيكل محمّل بأنابيب غاز على دائري المنصور

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الدقهلية – رامي محمود:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية في السيطرة على حريق اندلع في تروسيكل محمّل بأسطوانات بوتاجاز، على الطريق الدائري بمدينة المنصورة، أمام أحد المعاهد الخاصة، وذلك إثر تسرب بنزين من خزان الوقود بعد انقلاب المركبة واحتكاكها بالأرض.

تلقى اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل واندلاع حريق به أثناء مروره بدائرة قسم شرطة جنوب المنصورة.

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن انقلاب التروسيكل، وتسرب البنزين من خزان الوقود، مما أدى إلى اشتعال النيران في أسطوانتين من أسطوانات البوتاجاز التي كان ينقلها.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وأُعيدت حركة المرور إلى طبيعتها، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اشتعال تروسيكل محمّل بأنابيب غاز على دائري المنصورة

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قوات الحماية المدنية محافظة الدقهلية اشتعال تروسيكل أسطوانات بوتاجاز
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