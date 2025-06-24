ضبط 28 طن دقيق وأسمدة محظور تداولها بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط 28 طنًا من الدقيق والأسمدة الزراعية المحظور تداولها خارج منافذ التوزيع الرسمية.



وشارك في الحملة محمد إمبابي، مدير الرقابة التموينية بالمحافظة، ومحمد عيد، رئيس الرقابة، إلى جانب المفتشين محمد طارق، صيام رمضان، وشرف سيد، تحت إشراف المهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين.



وتمكنت الحملة من ضبط 360 شيكارة من الأسمدة الزراعية "يوريا 46% نيتروجين"، زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 18 طنًا، أثناء محاولة تهريبها عبر سيارتين نصف نقل بدائرة مركز طامية. وتُعد هذه الكميات من الأسمدة مخصصة لوزارة الزراعة ويُحظر تداولها في الأسواق خارج المنافذ الرسمية.



كما ضبطت الحملة 200 شيكارة دقيق بلدي، زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي 10 أطنان، تبين من تقرير المعمل بشركة مطاحن مصر الوسطى أنه دقيق بلدي معاد نخله. وقد تم تعبئته في شكائر بيضاء لتضليل الجهات الرقابية، وذلك أثناء نقله بإحدى السيارات النصف نقل في إحدى قرى مركز الفيوم.



وقد جرت مصادرة المضبوطات، وأُخطرت نيابتا مركزي الفيوم وطامية لمباشرة التحقيقات.