6 مصابين في تصادم ميكروباص و"جامبو" بصحراوي الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل "جامبو" بالكيلو 26، على طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق حي العامرية أول غربي المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوى عند الكيلو 26 مدخل المستعمرة باتجاه الإسكندرية في نطاق حي العامرية أول.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل "جامبو"؛ بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح جرى نقلهم لمستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.