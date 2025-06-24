جريمة شرف.. أمن القليوبية يكشف غموض مقتل عجوز كفر العرب ببنها

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية ملابسات العثور على جثة مسنّ مقتول داخل منزله بقرية كفر العرب التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

وتبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة شقيقة المجني عليه، حيث أقدم على قتله بدافع "الشرف". وتم ضبط المتهم، الذي أقرّ بارتكاب الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة عجوز مذبوح داخل منزله بالقرية المذكورة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة شخص يُدعى "يحيى. م. ع. ا"، يبلغ من العمر 59 عامًا، مذبوحًا من الرقبة داخل منزله.

وكشفت التحريات أن المتهم تسلل إلى منزل المجني عليه وطعنه في رقبته، بعد أن علم بتعرض زوجته وابنته لاعتداء جنسي من قِبل القتيل.

وبعد تقنين الإجراءات، أُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.