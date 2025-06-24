تسريب يهدد منازل العوامية بالأقصر وتحرك عاجل من شركة المياه

الأقصر – محمد محروس:

في استجابة سريعة لبلاغ من أهالي منطقة العوامية بمحافظة الأقصر، تحركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقيادة اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة، للتعامل مع تسريب مائي مفاجئ ظهر أثناء تنفيذ أعمال حفر قواعد مسجد السني الجديد.

وجاء التحرك الفوري تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتكليفات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر.

ودفعت الشركة بفرق الطوارئ والمعدات المتخصصة إلى موقع البلاغ، حيث بدأت أعمال الشفط والمعالجة فورًا للسيطرة على المياه المتسربة، وتفادي تأثيرها على المباني المجاورة.

وأوضحت الشركة أن التسريب ناتج عن كسر في ماسورة تتبع وزارة الموارد المائية والري، ولا تقع ضمن شبكة شركة المياه، إلا أن الأخيرة تدخلت بشكل فوري ضمن دورها المجتمعي في حماية المواطنين وتقليل الأضرار.

ووجه اللواء أحمد رمضان بمتابعة الحالة ميدانيًا، وأمر بإرسال لجنة هندسية لمعاينة الموقع وتقييم التأثيرات الإنشائية على المنازل المحيطة، مع مراقبة منسوب المياه بدقة.

ميدانيًا، جرى تأمين محيط المسجد والمباني السكنية، بينما واصلت فرق الطوارئ العمل لساعات طويلة، وسط إشراف مباشر من مسؤولي الشركة والأجهزة التنفيذية.

من جهتهم، عبر أهالي المنطقة عن تقديرهم للاستجابة السريعة، مؤكدين أن التدخل الفوري ساهم في تجنب كارثة كانت وشيكة.

وتواصل الشركة جهودها حتى الآن، مع تأكيدات بعدم التوقف عن العمل إلا بعد التأكد الكامل من جفاف المنطقة ومعالجة الكسر بطريقة فنية تضمن سلامة الشبكة مستقبلاً.