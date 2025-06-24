طمع في ذهب زوجته فقتلها بيده.. تفاصيل جريمة بشعة في القليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

لم يكن يتخيل "محمد" أن نهايته ستكون خلف القضبان ومصيره إلى حبل المشنقة، حين قرر التخلص من زوجته من أجل الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية. جريمة بشعة ارتكبها بدم بارد، قبل أن يفر هاربًا محاولًا الإفلات من العدالة، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في ملاحقته وضبطه.

الضحية "إيمان"، كانت قد قررت إنهاء العلاقة الزوجية بعدما ضاقت ذرعًا بتصرفات الزوج المتهم، الذي لم يكن ينفق على المنزل وكان كثير الاعتداء عليها لفظيًا وجسديًا، فضلًا عن استيلائه على أموالها. وعندما طالبت بالطلاق وتركته، قرر الانتقام منها وسرقتها.

تفاصيل الواقعة، كما كشفتها أوراق القضية التي نظرتها محكمة جنايات شبرا الخيمة، أفادت بأن المتهم خطط لجريمته وتوجه إلى مسكن المجني عليها، حيث استغل لحظة غفلتها وانقضّ عليها من الخلف، وخنقها حتى فارقت الحياة، وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي الذي أكد إصابتها بأعراض إسفكسيا الخنق.

وبعد تنفيذ الجريمة، سرق المتهم مصوغاتها الذهبية ولاذ بالفرار، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطه، وجرى التحقيق معه وإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بإحالته إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

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