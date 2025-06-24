21 صورة جوية لأحدث أعمال تطوير ميناء السخنة

كتب- محمد نصار:

تتواصل أعمال استكمال وتطوير ميناء السخنة، الذي يمثل أحد أبرز مشروعات البنية التحتية القومية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المواني المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ممر لوجستي إقليمي يربط البحرين الأحمر والمتوسط

يُعد ميناء السخنة أحد المكونات المحورية في الممر اللوجستي "السخنة - الدخيلة"، الذي يأتي ضمن تنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة - الإسكندرية" المتكامل للحاويات، بهدف الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتعزيز حركة التجارة الدولية.

محطة "هاتشيسون" أولى محطات التطوير

تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بمحطة الحاويات التابعة لشركة هاتشيسون العالمية بنسبة 100%، فيما تتقدم أعمال البنية الفوقية، التي تشمل ساحات المحطة، والمباني الإدارية، والأسوار، ضمن المخطط الزمني المحدد.

ميناء عالمي بمواصفات متقدمة

يمتد ميناء السخنة على مساحة إجمالية قدرها 29 كم مربع، وتشمل أعمال التطوير:

- إنشاء 5 أحواض جديدة.

- تنفيذ 18 كيلومتر من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا.

- إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م².

- تخصيص مناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم².

- إنشاء شبكة طرق داخلية بطول 17 كم بنظام الرصف الخرساني.

- مد خطوط سكك حديدية بطول 30 كم مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع.

محور تجاري إقليمي على البحر الأحمر

تعمل الدولة على تحويل الميناء إلى ميناء محوري إقليمي يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، من خلال تنفيذ مشروع شامل للبنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة الحاويات، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

شراكات استراتيجية مع أكبر التحالفات العالمية

في إطار استراتيجية وزارة النقل لبناء شراكات فاعلة، تم التعاون مع أكبر التحالفات الدولية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، لضمان استقبال أكبر عدد من السفن العالمية، وتعزيز قدرة المواني المصرية على التوسع في نشاط تجارة الترانزيت وزيادة حجم التشغيل.

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