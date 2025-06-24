إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان غدا

أسوان - إيهاب عمران:

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2025.

وقال محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها غدا الأربعاء، بعد اعتمادها من محافظ أسوان، وذلك عبر بوابة المحافظة الإلكترونية.

وأضاف بدوى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 27 ألفًا و927 طالبًا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضي - خاص - دمج).