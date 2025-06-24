جامعة الإسكندرية: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في حياة الشعب المصري

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

هنأ مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو.

وقال المجلس إن ثورة 30 يونيو شكلت علامة فارقة في حياة الشعب المصري لاستعادة هويته وحريته، وأضحت مصر واحة للأمن والأمان والاستقرار بالمنطقة، وملاذاً آمناً لشعبها وكل من يلجأ إليها.

وفي سياق آخر، قدم رئيس الجامعة الشكر لكل منتسبي الجامعة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بجميع كليات ومعاهد الجامعة بمناسبة انتهاء العام الأكاديمي 2025/2024.

ووافق المجلس على ترقية 14 عضو هيئة تدريس، 8 إلى وظيفة أستاذ، و6 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 18 مدرس، ومنح 76 درجة دكتوراه، و178 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.