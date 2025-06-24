إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة والجهات المعنية حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة المكبرة عن إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية بقرية أبيس 10 بمنطقة محرم بك، تشمل قاعة أفراح ومباني وأسوار وهناجر وأعمدة خرسانية، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

شارك في الحملة اللواء عبد الخالق حجازي، حكمدار وسط الإسكندرية، وسكرتير عام الحي، وأعضاء لجنة الإزالة، والمباني والمشروعات، فضلًا عن رئيس مباحث محرم بك.

ومن جانبه، أوضح حاتم زين العابدين، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى إزالة كافة التعديات في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على أراضيها، وحماية الرقعة الزراعية، وضمان تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، واستكمال المرحلة الثانية من الموجة 26.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.