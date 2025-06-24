"صرف الإسكندرية" تنظم الملتقى الثاني لتداول "الحمأة"- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

افتتح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فعاليات الملتقى الثاني لتداول مأمونية الحمأة، بمشاركة قيادات الصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب وعدد من رؤساء وممثلي الشركات التابعة من مختلف المحافظات.

وأوضح رئيس الشركة، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة إدارة الحمأة – الرواسب الصلبة للصرف الصحي- داخل مرافق الصرف الصحي، وضمان مأمونيتها البيئية والصحية، بدءًا من المعالجة ومرورًا بعمليات النقل والتداول، وانتهاءً بإعادة الاستخدام أو التخلص الآمن، وفق أحدث المعايير القومية والدولية.

وأشار نافع، إلى أن الملتقى منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات في مجال معالجة الحمأة، مشددًا على أن تطوير هذه المنظومة ليس فقط ضرورة بيئية، بل يمثل أيضًا أحد الركائز الأساسية في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من نواتج المعالجة.

وتضمّن جدول أعمال الملتقى مجموعة من الجلسات الفنية والعروض التقديمية التي ناقشت محاور هامة، من بينها أفضل الممارسات في تشغيل محطات المعالجة، وآليات الحد من المخاطر المصاحبة لتداول الحمأة، فضلًا عن الجوانب التنظيمية والرقابية الداعمة للإدارة المستدامة للحمأة.

شهد الملتقى عرضًا لمخرجات الدليل الإرشادي لمأمونية الحمأة، واستعراضًا لتجارب تطبيقه التجريبي داخل عدد من الشركات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق التشغيل والصيانة ميدانيًا، والتأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات الفنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الملتقى نموذج موقع "9ن" للحمأة في الإسكندرية باعتباره أحد النماذج الرائدة في تطبيق مفاهيم المأمونية البيئية وإعادة الاستخدام الآمن للحمأة، ونجاح التوسع في الاستخدامات البديلة للحمأة المعالجة في الزراعة والطاقة، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.