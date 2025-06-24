ضبط "مستريح الملابس" في سوهاج.. استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، شاب في اتهامه بالاستيلاء على 3 ملايين من المواطنين، بطهطا شمالي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ من "خالد. ب" 31 عامًا حاصل علي دبلوم صناعي و7 آخرين مقيمين بدائرة المركز بتضررهم من "عماد. ع" 30 عامًا صاحب محل ملابس ومقيم دائرة المركز واتهامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية

تقدر بـ9% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستولى عليها دون رد.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.