غريق شاطئ القمر.. طالب طب يلقى مصرعه في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تحولت رحلة استجمام إلى مأساة، بعدما لقي الطالب عبدالله الباز، بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري في جامعة الملك سلمان، مصرعه غرقًا أثناء السباحة في شاطئ القمر بمدينة طور سيناء.

وتلقى أمن جنوب سيناء بلاغًا يفيد بغرق الطالب خلال محاولته السباحة، بعد أن انزلق إلى منطقة عميقة ومحظور النزول بها رغم وجود لافتات التحذير.

وعلى الفور، تدخلت فرق الإنقاذ وتمكنت من انتشال الجثمان، ونُقل إلى مستشفى الفيروز العام، ثم سُلّم إلى ذويه لنقله إلى مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، أن الطالب تجاوز المناطق الآمنة المخصصة للسباحة، وتوغل في منطقة خطر يحظر النزول فيها، ما تسبب في غرقه.

من جهتها، نعت جامعة الملك سلمان، ببالغ الحزن والأسى، فقيدها الطالب عبدالله الباز، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرته، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.