تهشم ملاكي بين شاحنة وأتوبيس.. إصابة 5 في تصادم مروع بطريق السخنة

السويس – حسام الدين أحمد:

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم عنيف بين ثلاث سيارات على طريق "السويس – السخنة"، بالقرب من ميناء السخنة، اليوم الثلاثاء.

وأسفر الحادث عن تهشم سيارة ملاكي بالكامل نتيجة وقوعها بين سيارة نقل ثلاجة وأتوبيس "ميني باص".

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بوقوع التصادم، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي، مدير المرفق، أربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالسويس لتلقي الرعاية اللازمة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث بدأ باصطدام سيارة نقل ثلاجة بمؤخرة السيارة الملاكي، ما أدى إلى تهشمها بالكامل وفقدان قائدها السيطرة عليها، لترتطم في الخلف بأتوبيس ميني باص كان في نفس الاتجاه.

وأوضح مصدر طبي بقسم الطوارئ بالمجمع الطبي أن سائق السيارة النقل وسائق الأتوبيس حالتهما مستقرة ويعانيان من كدمات وكسور، في حين أن ركاب السيارة الملاكي أصيبوا بإصابات بالغة من الدرجتين الأولى والثانية، نتيجة تحطم المركبة بالكامل جراء شدة التصادم.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية التي توقفت جزئيًا لبعض الوقت.