6 مصابين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

أُصيب 6 أشخاص، بينهم أطفال وسيدات، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء الإثنين، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين مركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور وُجّهت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: "ملك ع.م"، 10 سنوات، وأشقاؤها "هيثم"، 19 سنة، و"مي"، 4 سنوات، و"حمدية.م.ع"، 36 سنة، و"بسنت.ي.م"، 11 سنة، وجميعهم يعانون من سحجات وكدمات متفرقة، بالإضافة إلى "زوزو.ح.أ"، 54 سنة، التي أُصيبت بكسر مضاعف في الذراع الأيمن وسحجات مختلفة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.