+285 ألف طن.. وصول سفينتي حاويات عملاقتين لميناء الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت محطة "تحيا مصر متعددة الأغراض" بميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، استقبالًا متزامنًا لسفينتين حاويات عملاقتين وهما CMA CGM ADONIS و CMA CGM TITAN، "أدونيس، وتايتن" بحمولة إجمالية تتجاوز 285 ألف طن

ورست السفينتان على أرصفة محطة "تحيا مصر" وبدأتا عمليات التفريغ في وقت واحد، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية واللوجستية العالية للميناء في التعامل مع السفن العملاقة بكفاءة على التوازي.

وتُعد السفينة CMA CGM ADONIS واحدة من أحدث وأكبر السفن في أسطول CMA CGM، وتبلغ حمولتها الإجمالية نحو 154.000 طن، بطول يبلغ 366 مترًا، وعرض 51 مترًا، وغاطس يصل إلى 16 مترًا، مع قدرة استيعابية أكثر من 15.400 حاوية مكافئة.

بينما تبلغ السفينة CMA CGM TITAN، حمولتها الإجمالية أكثر من 131.000 طن، ويصل طولها إلى 363 مترًا، وعرضها 45.6 مترًا، بغاطس يصل إلى 12 مترًا، وتستوعب ما يقارب 11.400 حاوية مكافئة.

وأنهت إدارات الحركة والخدمات البحرية بالميناء كافة الترتيبات الفنية واللوجستية لاستقبال السفينتين، شملت الإرشاد والقطر والتأمين الملاحي، فضلًا عن التنسيق الدقيق مع الأطقم التشغيلية لضمان سرعة وفعالية إجراءات التفريغ والتداول.

وأكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار جهودها لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزية الأرصفة والمحطات الحديثة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحويل الموانئ البحرية إلى مراكز لوجستية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا.