لجنة "الأعلى للجامعات" تتفقد طب أسنان أسوان (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، لجنة فرعية من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، في زيارة ميدانية لكلية طب الفم والأسنان، وذلك في إطار الإجراءات النهائية لاعتماد الكلية تمهيدًا لانطلاق الدراسة بها العام الجامعي 2025 / 2026.

ورافق اللجنة خلال الزيارة كل من الدكتور وائل محمد مبارك، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد زكريا عبد الحميد، المستشار الهندسي للجامعة. وتفقدت اللجنة القاعات الدراسية والمعامل التخصصية والعيادات التعليمية بمبنى الكلية بمدينة أسوان الجديدة، الذي أقيم على مساحة 3700 متر مربع، ويضم 6 معامل تطبيقية، إلى جانب المكاتب الإدارية الداعمة للعملية التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور نصرت أن الكلية تضم 12 قسماً أكاديميًا وإكلينيكيًا، وتبلغ مدة الدراسة بها خمس سنوات وسنة امتياز، في إطار استراتيجية الجامعة لتأهيل كوادر طبية متخصصة تخدم محافظات جنوب الصعيد.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل محمد أن إنشاء الكلية يأتي في سياق توسع الجامعة في الكليات الطبية النوعية، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء الجنوب في مجالات الطب الحديث. فيما أشار الدكتور محمد زكريا عبد الحميد إلى أن تصميم الكلية جاء وفق أحدث النظم الهندسية، بما يحقق معايير الجودة الأكاديمية المطلوبة، مؤكدًا التزام الإدارة الهندسية بتوفير كل ما يلزم لتنفيذ ملاحظات اللجنة واستكمال التجهيزات.