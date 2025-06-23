السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، السجن المشدد لمدة 6 سنوات على عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بقرية الحوطا الشرقية التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 1775 لسنة 2025 جنايات مركز ديروط، إلى ورود معلومات سرية لمعاون مباحث مركز شرطة ديروط، تفيد بقيام المتهم "كريم. ع. أ"، البالغ من العمر 22 عامًا، ويعمل عاملًا، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قاد معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط قوة من الشرطة السرية استهدفت المتهم أثناء جلوسه على أريكة أمام منزله وسط الزراعات. وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته بندقية نارية تحتوي على 4 طلقات، بالإضافة إلى 21 أمبولًا من مادة الشابو المخدرة، ونصف فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدره 1500 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بغرض تأمين نشاطه غير المشروع، كما أشار إلى أن المبلغ المالي المضبوط هو حصيلة بيع المواد المخدرة، وأن الهاتف المحمول يستخدمه للتواصل مع عملائه.