الإعدام لـ 4 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقًا لأربعة متهمين، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وإبدائه الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لإدانتهم بقتل مواطن عمدًا باستخدام عصي خشبية، بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وبأمانة سر عاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 16869 لسنة 2024، والمقيدة برقم 4163 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين: سامح س. أ (43 عامًا)، ومحمود س. أ (35 عامًا)، ورمضان ح. أ (39 عامًا)، وياسر ح. أ (35 عامًا)، وجميعهم عمال ومقيمون بعرب أبو الغيط في القناطر الخيرية – قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق المجني عليه عماد محمد علي إبراهيم، في التاسع من يوليو 2024.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وجهزوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكين ومطواة) وعصي خشبية، وتوجهوا إلى محيط منزله، وتربصوا له حتى حضر، ثم جذبوه عنوة إلى مدخل أحد العقارات، وانهالوا عليه ضربًا، مستهدفين رأسه، ما أدى إلى إصاباته الخطيرة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا أسلحة بيضاء وأدوات خشبية بدون ترخيص، دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر مهني لحيازتها.