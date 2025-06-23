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أوقاف الشرقية تستقبل الأئمة الجدد وتعلن عن منح دراسات عليا للعاملين

06:09 م الإثنين 23 يونيو 2025

أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

استقبل الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، الأئمة والدعاة الجدد من دفعة الإمام محمد عبده، في أول أيام عملهم الرسمي بالمحافظة.

خلال اللقاء، رحّب وكيل الوزارة بالأئمة الجدد، موجهًا لهم كلمة توجيهية أعرب فيها عن تقديره لتفوقهم في اختبارات القبول، مؤكدًا أن الدعوة تمثّل رسالة سامية وأمانة عظيمة قبل أن تكون وظيفة، داعيًا لهم بالتوفيق في أداء واجبهم الدعوي بما يعزز الوعي الديني والمجتمعي.

وأشاد الدكتور حامد باهتمام القيادة السياسية بمكانة الإمام والداعية، في ضوء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى حفل تخريج الأئمة بالأكاديمية العسكرية، وهو ما يُعدّ رسالة تقدير واضحة لدور الخطاب الديني في بناء الإنسان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم لمنح مجانية لدراسة الماجستير والدكتوراه للعاملين بها، من أئمة، واعظات، وإداريين، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى دعم مهارات العاملين علميًا ودعويًا.

وشملت الشروط المعلنة للالتحاق بالمنحة ما يلي:

الحصول على تقييم "ممتاز" في تقارير الأداء لعامين متتاليين.

عدم توقيع أي جزاءات أو الإحالة للتحقيق خلال نفس المدة.

ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا.

عدم القيد في أي مرحلة دراسات عليا وقت التقديم.

اجتياز الاختبارات الخاصة بالمنحة.

توافق التخصص مع البرامج المتاحة بالمعهد.

كما أطلقت الوزارة برنامج دكتوراه بنظام الدعم الجزئي، بحيث يتحمل الباحث 50% فقط من التكلفة، بينما تتحمل الوزارة والمعهد النسبة المتبقية مناصفة.

وتُتاح المنح في تخصصات الشريعة الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ والحضارة الإسلامية، الجغرافيا، الفلسفة، وعلم الاجتماع، وجميعها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت الوزارة أن التقديم مفتوح لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان، مع التشديد على استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط في أي مرحلة من مراحل التقديم.

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أوقاف الشرقية الأئمة الجدد ابراهيم حامد
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