تدريب 300 صيدلي جديد لتأهيلهم للعمل بالمستشفيات في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، فعاليات البرنامج التدريبي الشامل للصيادلة الجدد المُكلّفين بالعمل في المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات في نقابة المهن الطبية بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، والدكتورة صفاء حمدي، مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية.

نظمت إدارة الصيدلة البرنامج التدريبي بالتنسيق مع فرع النقابة، ويستهدف تدريب 300 صيدلي من دفعة التكليف الجديدة، على مرحلتين، بواقع 150 صيدليًا في كل مجموعة، ضمن خطة تأهيل الكوادر الشابة.

يأتي البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات وكيل وزارة الصحة، وفي إطار حرص الوزارة على دعم وتأهيل الكوادر الصيدلانية، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل المنشآت الصحية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور هاني جميعه أن مهنة الصيدلة تُعدّ من الأعمدة الرئيسية في المنظومة الصحية، لما للصيدلي من دور محوري في ضمان جودة وسلامة الدواء، إضافة إلى مشاركته في تقديم الخدمات الطبية، ومكافحة العدوى، والجودة، والمتابعة الإشرافية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر مهنية قادرة على تحمل المسؤولية، والعمل الجماعي، ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي، مشددًا على أن الدولة تضع تأهيل الشباب في صدارة أولوياتها، وعلى رأسهم الصيادلة.

كما دعا جميعه الصيادلة الجدد إلى تطوير الذات، والاستثمار في المعرفة والخبرة العملية، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة والتعامل الإنساني مع المرضى، بما يكرّس الثقة المجتمعية في مهنة الصيدلة ويجسد رسالتها النبيلة.

وألقى الدكتور عصام أبو الفتوح محاضرة بعنوان "أخلاقيات الوظيفة والحقوق والواجبات"، تناول فيها القيم والسلوكيات المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها الصيدلي، وآليات التعامل الاحترافي مع بيئة العمل.

فيما أكدت الدكتورة صفاء حمدي أهمية البرامج التدريبية في صقل المهارات المهنية للصيادلة الجدد، وتوعيتهم بأدوارهم الوظيفية وفق السياسات المنظمة لمهنة الصيدلة، مشددة على ضرورة التزام الصيدلي الحكومي بالتعلم المستمر والتطوير الذاتي لضمان تحسين جودة الأداء.

وأوضح محمود عبد الفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، أن البرنامج التدريبي تناول محاور فنية وإدارية متعددة، من بينها سياسة التخزين الجيد، والتعامل الآمن مع المواد المخدرة، وسلسلة التبريد الخاصة بالطعوم، والدورة المستندية، ومنظومة الإمداد والشراء الموحد.

شارك في البرنامج عدد من كوادر إدارة الصيدلة، بينهم الدكتورة شيرين فوزي، والدكتورة مي أسامة، والدكتورة مي رفعت، والدكتورة شيماء عصام، والدكتورة نورهان نشأت، حيث تولّين الإشراف على المحتوى التدريبي وتنفيذه بما يواكب احتياجات العمل داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.