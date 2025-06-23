ملتقى توظيف لطلاب وخريجي جامعة بني سويف التكنولوجية

بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات الملتقى التوظيفي السنوي ومعرض مشروعات التخرج لطلاب وخريجي جامعة بني سويف التكنولوجية، والذي نظمته الجامعة بمقرها بشرق النيل.

جاء ذلك بحضور قنصل كوريا الجنوبية يانغ جيهيون، والدكتور جان هنري رئيس الجامعة، و كيم جين يونج، المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، إلى جانب عدد من المستثمرين، والشركات المحلية والعالمية المشاركة في الملتقى.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال الفعالية، أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقطة انطلاق مهمة للشباب نحو امتلاك أدوات المستقبل، ليس فقط كموظفين بل كرواد أعمال، وأصحاب شركات ومصانع ناشئة، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروعات تخرج الطلاب التي عكست مستوى متميزًا من الابتكار، وسعيًا حقيقيًا نحو التحول من التعلم إلى الإنتاج

وأشار إلى أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في دعم التعليم الفني والتكنولوجي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في دعم الجامعات التكنولوجية المصرية، وفي مقدمتها جامعة بني سويف التكنولوجية، بما يسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر.

وأوضح الدكتور جان هنري رئيس الجامعة التكنولوجية أن الملتقى يهدف إلى عرض مشروعات الطلاب الابتكارية التي تعكس مهاراتهم العملية والتطبيقية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل المباشر مع ممثلي الشركات للتعرّف على متطلبات سوق العمل وفرص التدريب والتوظيف المتاحة.

وعلى هامش الملتقى الذي شهد مشاركة من بعض الشركات، أُقيم معرض خاص لعرض مشروعات طلابية، في مجلات متعددة، تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات بيئية صناعية معاصرة، فضلا عن عرض شركات لفرص عمل متاحة وبرامج تدريب وتأهيل للخريجين والطلاب، إلى جانب تقديم شرح تفصيلي حول طبيعة العمل ومتطلبات الوظائف المتاحة، الأمر الذي أتاح للطلاب فرصة التعرّف المباشر على احتياجات سوق العمل وتوقعات أصحاب الأعمال.