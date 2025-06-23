الوادي الجديد تحول مخلفات النخيل لفرص اقتصادية بـ70 مليون يورو

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغًا بملف استغلال المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها بما يضمن سلامة البيئة وتحقيق عائد اقتصادي، مشيرا إلى اتفاقية التعاون الموقعة بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع بشراكة أوروبية لصناعة الأخشاب المضغوطة mdf من مخلفات النخيل باستثمارات تصل لـ٧٠ مليون يورو.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم،بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سبل الاستفادة من إدارة المخلفات الزراعية والفرص الاستثمارية لها بالمحافظة، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والعميد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

وناقشت وزيرة البيئة مع محافظ الوادى الجديد أفضل سبل الإستفادة من مخلفات جريد النخيل الذي تتميز محافظة الوادي الجديد بحجم النخيل لديها والذي يصل إلى ٥ مليون نخلة، وخاصة الاستفادة من فرم مخلفات النخيل لاستخدامها كوقود بديل بمصانع الاسمنت، والتوجيه للشركات العاملة في إنتاج الوقود البديل للإستفادة من هذا النوع من المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تسعى إلى تشجيع الاستثمار البيئي والمناخي بما يساعد على تحويل التحدي إلى فرصة، ويحول المخلف إلى فرصة اقتصادية وعائد وخلق فرص عمل، حيث أطلقت وزارة البيئة وحدة الإستثمار البيئي والمناخي لبحث الفرص الواعدة للاستثمار في المشروعات البيئية والتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال في تنفيذ المشروعات الخضراء.

وتم الاتفاق على تنظيم سلسلة لقاءات بين المستثمرين والمحافظة لبحث فرص الاستثمار في مخلفات جريد النخيل للاستفادة منها بدلا من التخلص منها بحرقها أو التخلص العشوائي منها، بما يساهم في الحد من الانبعاثات المتولدة عن الحرق.