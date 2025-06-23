ضبط شاب بحوزته 2500 طلقة نارية داخل قطار في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع السكة الحديد، من ضبط شاب من مركز دشنا شمالي قنا، متلبسًا بحيازة 2500 طلقة نارية داخل حقيبتين في قطار قادم من أسوان.

تلقت إدارة مباحث السكة الحديد إخطارًا بوجود حقيبتين تحتويان على ذخيرة داخل القطار القادم من أسوان، وذلك أثناء مروره بمحافظة الأقصر، وتمكنت القوات من ضبط المتهم في محطة قنا.

وأسفر الفحص عن أن الذخيرة المضبوطة تقدر بنحو 2500 طلقة نارية، وكانت بحوزة شاب يدعى "ح"، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومقيم بقرية أبومناع غرب مركز دشنا. اعترف المتهم خلال التحقيقات بتفاصيل الواقعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات داخل القطار في نطاق محافظة الأقصر، بينما تم ضبط المتهم في محطة قنا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق ببندر الأقصر لمباشرة التحقيقات.