تموين الإسكندرية: مخزون السلع الاستراتيجية بالمحافظة آمن -صور

الإسكندرية – محمد البدري:

أجرى المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، جولات ميدانية على عدد من مخازن السلع الغذائية الاستراتيجية بأنحاء المحافظة، وذلك لمتابعة أرصدة السلع والتأكد من كفاءة وسلامة التخزين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، حيث شملت الزيارات تفقد مخازن الجملة والإجراءات المتبعة بها لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية السلع من التلف.

واطلع وكيل الوزارة على أرصدة السلع المتاحة ونظام صرفها، مشددًا على مسؤولي المخازن بضرورة تعزيز المخزون بشكل دوري وزيادة الكميات المعروضة لضمان توافر السلع وعدم حدوث أي نقص في مختلف الظروف.

وأشار حرز الله إلى متابعته لتنوع السلع التموينية والحرة المتاحة، موضحًا أن المديرية تحرص على تسهيل الصرف لبقالي التموين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، بما يضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة.

وأكد وكيل الوزارة أن أرصدة السلع الاستراتيجية يتم متابعتها يوميًا، وأن المحافظة تمتلك مخزونًا كافيًا وآمنًا من السلع الأساسية والتموينية، ولا توجد أي مؤشرات على نقص في أي سلعة غذائية.

واختتم حرز الله تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعات الميدانية لضمان استقرار منظومة السلع وتلبية احتياجات المواطنين.