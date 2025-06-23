هدم 3 عقارات جديدة في الإسكندرية.. ورئيس حي المنتزه: الحملة مستمرة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصل حي المنتزه أول بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، الحملة الإزالة المكبرة للعقارات المخالفة بأرض دويدار بمنطقة المراغي، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 26.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة 8 متغيرات مكانية بـ 3 عقارات بأرض دويدار، أحدها مكون من 11 طابقًا وآخر يضم 6 طوابق.

وأكدت رئيس الحي، استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو غير المخطط، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النسق العمراني وفرض سيادة القانون.

كانت الحملة في يومها الأول أسفرت عن إزالة 7 عقارات كاملة حتى سطح الأرض، بإجمالي 30 طابقًا.

شارك في الحملة كل من اللواء عماد عبد الظاهر، حكمدار شرق الإسكندرية، والعميد أحمد هندي، مأمور قسم المنتزه ثالث، والمقدم أحمد شمس، رئيس مباحث القسم، بالإضافة إلى ضباط المباحث والقول الأمني.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 26.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.