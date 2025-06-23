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الطماطم بـ10 والعنب بـ35 جنيهًا.. أسعار الخضار والفاكهة فى أسوان

01:20 م الإثنين 23 يونيو 2025
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أسوان – إيهاب عمران:

شهدت حركة البيع والشراء بأسواق محافظة أسوان، اليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة على الخضار والفاكهة.

وتفاوتت أسعار الخضار والفاكهة داخل سويقة السيل بمدينة أسوان، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات، والبطاطس 10 جنيهات، والخيار 10جنيهات، والجزر 15 جنيها.

فيما تراوح سعر كيلو الليمون بين 20 - 30جنيها، والبصل من 10-15 جنيها، والكوسة 10 جنيهات للكيلو، والفلفل 10 جنيهات، والبصل 15جنيها، والبامية تراوح سعرها بين 30-60 جنيها حسب الحجم.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، تراوح سعر كيلو المانجو من 30-50 جنيها على حسب الصنف والجودة، وسعر كيلو العنب 35 جنيها، والكنتالوب من 20-25 جنيها، والتفاح من 20-30 جنيها للكيلو.

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أسعار الخضار والفاكهة أسوان حركة البيع والشراء
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