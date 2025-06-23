مجهز لكم لحمة وكوارع.. محافظ المنيا يمازح سكان عقار آيل للسقوط -فيديو

المنيا-جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، جولة داخل منطقة سوق الحبشي تزامنا مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، بعد نقل تجار الجملة إلى سوق ماقوسة وبدء إنشاء مبنى السوق الحضاري الجديد على مساحة 4200 متر.

وخلال تفقد المنطقة، زار المحافظ أحد المباني السكنية "عمارة إيواء" الآيلة للسقوط، وطلب من قاطنيها وغالبيتهم من السيدات أن يلتقي بهم في ديوان المحافظة، ظهر اليوم لبحث سبل نقلهم لمساكن أكثر أماناً وتحقيق كافة مطالبهم.

وداعب المحافظ السيدات أثناء وقوفهن في شرفات الوحدات السكنية قائلاً: "هاتوا معاكم الشنط عشان مجهز لكم لحمة وكوارع وكل اللي انتم عايزينه هنعمله".

وأكد المحافظ خلال جولته، أن أعمال تطوير منطقة سوق الحبشي تُجرى على قدم وساق، وفي غضون ثلاثة أشهر ستنتهي أعمال الصبة الخرسانية بالكامل، تمهيداً لبدء التشطيبات الداخلية، مؤكداً أن كل بائع في مدينة المنيا سيجد مكاناً مخصص له للتواجد في هذا المبنى العملاق لبيع الخضروات والفاكهة، وباقي أدوار المبنى ستطرح للاستثمار.

وشدد المحافظ على تلبية كافة احتياجات التجار والبائعين، خاصة أن ملف الأسواق العشوائية كانت تمثل تحدياً كبيراً له وفي مقدمتها سوق الحبشي في قلب المدينة.