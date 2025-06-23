نائب رئيس الوزراء يكرم وكيل صحة الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

كرّم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول في تنفيذ مبادرة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والتي أُطلقت ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "100 مليون صحة".

جاء ذلك خلال الاحتفالية الرسمية للمبادرة التي أقيمت بالقاهرة بمناسبة مرور عامين على انطلاقها، بحضور عدد من كبار قيادات وزارة الصحة، من بينهم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات والمبادرات، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر وعدد من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات وممثلي الهيئات الدولية والمجتمع المدني.

كما حضرت من الشرقية كل من الدكتورة مريم محمود، مديرة إدارة المبادرات، والدكتورة فيرينا فرانسوا، مشرفة المبادرة بالمديرية.

وأشاد وزير الصحة بما قدمته مديرية الشؤون الصحية بالشرقية من جهد متميز وجودة عالية في تقديم الخدمات، سواء من حيث عدد المستفيدين، أو جودة الأداء، أو الانتشار الجغرافي لنقاط الخدمة، وهو ما مكّنها من تصدر جميع محافظات الجمهورية في تنفيذ المبادرة.

من جانبه، أعرب الدكتور هاني مصطفى جميعه عن فخره بالتكريم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتيجة تكامل العمل بين إدارات المديرية والمستشفيات والوحدات الصحية وفرق المبادرات والقوافل الطبية، إضافة إلى التعاون البناء مع المجتمع المدني.

وأكد وكيل الوزارة أن المبادرة لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمختلف مراكز الشرقية، لما تقدمه من خدمات مجانية ذات جودة عالية، تشمل الكشف المبكر عن الأورام، التوعية الصحية، والفحوصات الطبية المتقدمة، مؤكدًا على استمرار العمل لتوسيع نطاق المبادرة ونشر الوعي المجتمعي.

وفي ختام كلمته، وجّه الشكر لكل من مديرة إدارة المبادرات الرئاسية، ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات، والفرق الطبية المشاركة، مشيدًا بتفانيهم في خدمة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية داخل محافظة الشرقية.