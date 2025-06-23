جنايات المنيا تقضي بإعدام شاب قتل شقيقه وزوجة أبيه

المنيا-جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بإعدام شاب، لاتهامه بقتل شقيقه وزوجة والده، بعد أن تعدى عليهما بآلة حادة، بسبب خلافات أسرية بينهم، في إحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد أحمد الشحات ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر، وصدر الحكم ضد المتهم "م. ح. أ. ح"، 23 سنة، بتهمة قتل شقيقه "أ"، 34 سنة، وزوجة أبيه "ث. ز" 52 سنة، ربة منزل، بعد أن تعدى عليهما بسكين وطعنهما عدة طعنات بسبب خلافات أسرية.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر يوليو عام 2024، بعد أن قام المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد لشقيقه وزوجة أبيه بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد سلاح الجريمة، وطعنهما عدة طعنات بسبب خلافات متكررة، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.