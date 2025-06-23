توريد 599 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، ومصدرًا اقتصاديًا هامًا يسهم في تنشيط الصناعات الغذائية والتجارة المحلية والدولية.

وأوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن كميات القمح الموردة يوم أمس بلغت 167 طنًا و367 كجم، ليصل إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن إلى 599,001 طن و729 كجم تم تخزينها في مواقع التجميع والصوامع على مستوى المحافظة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لنقل الأقماح، ومنها تسجيل حركة الأقماح بسجلات رسمية معتمدة من مديرية التموين، وتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة النقل من الشون المطابقة للمواصفات إلى الصوامع المعتمدة، وفقًا لمحاضر التسليم وفئات النقل المعتمدة.

وفي السياق ذاته، صرّح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، بأن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية يضم 429 فدانًا موزعة على 47 تجميعة في عدد من مراكز المحافظة (الزقازيق، القنايات، ههيا، الإبراهيمية، أبو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر).

وأضاف أن الأصناف الموصى بزراعتها في الوجه البحري وفقًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح تشمل: مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، سخا 96، مشيرًا إلى أنها تتميز بإنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات، خاصة الأصداء.