حرقه ببنزين في الشارع.. الإعدام شنقًا لقاتل صديقه بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بالإعدام شنقًا لعامل، لاتهامه بقتل مواطن بإشعال النيران به بالطريق العام.

تعود أحداث القضية رقم 32519 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد إشعال مواطن النار في آخر أثناء سيره في الشارع ما أدى إلى وفاته.

ووفقًا لأوراق القضية، عقد المدعو "ص.أ.ص" 43 سنة، عامل، العزم على قتل المجني عليه "و.أ.ع" بسبب مشادة كلامية بينهما ووجود خلافات سابقة، فأعد مخطط إجرامي.

كشفت التحقيقات أن المتهم أعد عبوة بلاستيك بها بنزين وتتبع المجني عليه أثناء سيره في الشارع، وعندما تأكد من عدم انتباهه له سكب عليه البنزين وأشعل النار فيه باستخدام "ولاعة" قاصدًا إزهاق روحه.

اشتعلت النيران في كامل جسد المجني عليه، وفر المتهم هاربًا، فيما تجمع المارة بالشارع لإطفاء المجني عليه، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه توفي متأثرًا بالحروق التي لحقت بجسده.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام، وقررت محكمة مستأنف إعدام المتهم.