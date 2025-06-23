ارتفاع ضحايا "ميراث المراشدة" في قنا إلى قتيلين وإصابة ثالث

قنا -عبدالرحمن القرشي :

ارتفع عدد ضحايا المشاجرة التي نشبت بسبب خلافات على الميراث، في جبل قرية المراشدة مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، إلى جثتي مزارع ونجله وإصابة جارهما بطلق ناري على يد شقيقه.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمقتل مزارع وإصابة اثنين آخرين بطلق ناري في جبل قرية المراشدة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع مزارع 56 عامًا، وإصابة نجله 29 عامًا، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة ولحق بوالده، وإصابة جارهما بطلق ناري إثر مشاجرة بين شقيقين من قرية السمطا مركز دشنا ومقيمين في قرية المراشدة بسبب خلافات على الميراث.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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