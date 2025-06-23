بسبب خلاف على الميراث.. مزارع يقتل شقيقه ويصيب نجله وجاره فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي مزارع مصرعه وأصيب نجله وجاره، اليوم الاثنين، بطلقات نارية، على يد شقيقه بسبب خلافات على الميراث، في قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمقتل مزارع وإصابة اثنين آخرين بطلق ناري في جبل قرية المراشدة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع مزارع وإصابة نجله من قرية السمطا مركز دشنا ومقيمين في قرية المراشدة وجاره بطلق ناري على يد شقيق المجني عليه بسبب خلافات على الميراث في جبل قرية المراشدة مركز الوقف.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة والمصابين تقرر تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.