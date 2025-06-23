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إصابة شاب بطلق ناري في حفل زفاف بسوهاج

10:50 ص الإثنين 23 يونيو 2025

إصابة شاب بطلق ناري

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شاب بطلق ناري بالخطأ، أثناء حضوره زفاف، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "مؤمن. ا" 39 عامًا عامل مصاباً بطلق ناري بساعد اليد اليمنى، وتحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

أفاد المصاب بأنه أثناء تواجده بحفل حناء شقيق "مؤمن. ع" 27 عامًا سائق وحال قيام الأخير بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجاً بالمناسبة خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته، واتهمه في إحداث إصابته.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، دون قصد منه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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إصابة شاب بطلق ناري محافظة سوهاج زفاف مركز شرطة المنشاة مستشفي سوهاج
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