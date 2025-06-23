ضبط 29 ميكروباصًا بالفيوم لتقسيم خطوط السير ومخالفة قواعد السلامة

الفيوم - حسين فتحي:

شنت الإدارة العامة للمواقف بالفيوم، بالتعاون مع مباحث المرور بالمحافظة، حملة مرورية مكبرة أسفرت عن ضبط 20 سيارة ميكروباص تعمل على الخطوط الداخلية لمدينة الفيوم.

جاء الضبط لمخالفة هذه السيارات خط السير المحدد، حيث يقوم سائقوها بتقسيم المسافات المقررة إلى نصفين.

كما ضبطت الحملة، التي قادها العقيد عاطف الواحي رئيس مباحث المرور بالفيوم وأسامة الخولي مدير عام المواقف ورفعت عوض الله نائب مدير عام المواقف، 9 سيارات أجرة داخلية لمخالفتها لوائح السير الآمنة، وذلك بفتح الباب الجانبي للسيارة أثناء السير، مما يعرض الركاب لخطر السقوط.

تهدف هذه الحملات إلى فرض الانضباط المروري وضمان سلامة الركاب في المحافظة.