قبل إعلان نتيجته.. وفاة طالب إعدادية في الشرقية بضربة شمس

الشرقية – ياسمين عزت:

خيّم الحزن على قرية منشأة نبهان التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد وفاة الطالب أحمد هشام نجم، أحد طلاب الشهادة الإعدادية، إثر إصابته بضربة شمس حادة، وذلك قبيل إعلان نتيجة الامتحانات بساعات قليلة.

توفي الطالب بعد وعكة صحية مفاجئة، ناتجة عن تعرضه لارتفاع شديد في درجة الحرارة بسبب موجة الحر، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع رغم محاولات إسعافه.

وتحولت أجواء الفرح التي عمت العديد من منازل طلاب الشهادة الإعدادية في الشرقية إلى صدمة عميقة لدى أسرة الطالب الراحل، التي ودّعت نجلها في جنازة مهيبة شارك فيها أهالي القرية، داعين له بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.