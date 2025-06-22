إعلان

ضعف وانقطاع المياه بشرق أسيوط لمدة 72 ساعة بسبب أعمال صيانة

08:58 م الأحد 22 يونيو 2025

مياه اسيوط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط – محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن تنفيذ أعمال صيانة دورية بمروق رقم (1) بمحطة مياه التشيكي، ما سيؤدي إلى ضعف ضخ المياه وانقطاعها بالأدوار العليا في منطقة شرق أسيوط، وذلك لمدة 72 ساعة.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة والتعقيم ستبدأ من منتصف ليل الأحد 23 يونيو 2025، وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء 25 يونيو، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الصيانة الدورية المقررة للمحطات.

وخلال فترة الصيانة، سيتم الاعتماد على المروق رقم (2) بنفس المحطة، إضافة إلى محطة نزلة عبداللاه المرشحة، بهدف تقليل آثار الانقطاع قدر الإمكان. ومع ذلك، قد يعاني السكان، خاصة في الأدوار العليا، من ضعف ملحوظ في ضغط المياه، لاسيما في فترات الذروة.

ودعت الشركة المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وتخزين كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الصيانة. كما أكدت جاهزيتها الكاملة لتلقي الشكاوى وتوفير سيارات مياه صالحة للشرب عند الطلب، عبر قنوات التواصل التالية:

الخط الساخن: 125 من الهاتف الأرضي

رقما الهاتف المحمول: 01280733990 / 01285000125

واتساب: 01206179891

الصفحة الرسمية على فيسبوك

الموقع الإلكتروني: ascww.org

تطبيق الهاتف المحمول

نظام الشكاوى الإلكتروني (CMS)

IMG-20250622-WA0111 copy

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضعف وانقطاع المياه بشرق أسيوط تنفيذ أعمال صيانة دورية شركة مياه الشرب بأسيوط انقطاع المياه بشرق أسيوط لمدة 72 ساعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"