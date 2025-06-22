ضعف وانقطاع المياه بشرق أسيوط لمدة 72 ساعة بسبب أعمال صيانة

أسيوط – محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن تنفيذ أعمال صيانة دورية بمروق رقم (1) بمحطة مياه التشيكي، ما سيؤدي إلى ضعف ضخ المياه وانقطاعها بالأدوار العليا في منطقة شرق أسيوط، وذلك لمدة 72 ساعة.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة والتعقيم ستبدأ من منتصف ليل الأحد 23 يونيو 2025، وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء 25 يونيو، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الصيانة الدورية المقررة للمحطات.

وخلال فترة الصيانة، سيتم الاعتماد على المروق رقم (2) بنفس المحطة، إضافة إلى محطة نزلة عبداللاه المرشحة، بهدف تقليل آثار الانقطاع قدر الإمكان. ومع ذلك، قد يعاني السكان، خاصة في الأدوار العليا، من ضعف ملحوظ في ضغط المياه، لاسيما في فترات الذروة.

ودعت الشركة المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وتخزين كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الصيانة. كما أكدت جاهزيتها الكاملة لتلقي الشكاوى وتوفير سيارات مياه صالحة للشرب عند الطلب، عبر قنوات التواصل التالية:

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