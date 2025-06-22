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بحضور الفنان محمد رياض.. بحث استضافة بورسعيد للمهرجان القومي للمسرح

07:58 م الأحد 22 يونيو 2025

اللواء محب حبشي والفنان محمد رياض2

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بورسعيد – طارق الرفاعي:

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، لمناقشة مقترح استضافة المحافظة فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، وتحت إشراف المخرج محمد الدسوقي.

وأكد المحافظ أهمية استضافة هذا الحدث الفني الكبير في ترسيخ مكانة بورسعيد كمركز ثقافي متميز على مستوى الجمهورية، مشددًا على استعداد الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم الكامل وتيسير كل ما يلزم لضمان نجاح المهرجان وخروجه بالصورة اللائقة التي تعكس الوجه الحضاري والثقافي للمحافظة.

كما ناقش الاجتماع التصورات المبدئية لإقامة العروض المسرحية، وتنظيم ورش العمل والفعاليات المصاحبة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، بما يضمن إشراك المواهب الفنية من أبناء بورسعيد وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل مع أبرز رموز المسرح المصري.

وفي ختام الاجتماع، كلف المحافظ الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية متكاملة استعدادًا لاستقبال المهرجان، الذي يُعد محطة ثقافية بارزة ضمن استراتيجية المحافظة لنشر الثقافة والفنون في المجتمع.

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