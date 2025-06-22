السيطرة على حريق في عقار سكني بشبرا الخيمة

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في عقار سكني مكوَّن من خمسة طوابق بمنطقة عزبة عثمان في شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى قسم شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالطابق الرابع من العقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، حيث نجحت القوات في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي الطوابق أو العقارات المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات أو وفيات، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.