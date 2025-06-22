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غرفة تجارة الإسكندرية تُخرّج أول دفعة من المستخلصين الجمركيين (صور)

07:14 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
  • عرض 6 صورة
    الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
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الإسكندرية - محمد البدري:

نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، حفل تخرج أول دفعة من المستخلصين الجمركيين المنتسبين للدورة التدريبية التي نظّمها معهد التخليص الجمركي التابع للغرفة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع الجمركي.

حضر الفعالية كل من أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، ونائبه سامي رمضان، إلى جانب عدد من قيادات المصلحة، وأعضاء من لجان المستخلصين والمصدرين والنقل الدولي.

وشهد الحفل مشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم ياسر المناويشي، أمين الصندوق، والمهندسان أشرف الجزايرلي وأحمد الكاتب، إلى جانب محمد حفني، وشريف الجزيري، ومحمود مرعي.

وذكر بيان صادر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هذا الحدث يأتي في إطار سعي الغرفة لتعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك وتطوير المنظومة الجمركية، بما يتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال الحديثة ويعزز القدرة التنافسية للتجارة المصرية إقليمياً ودولياً.

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الغرفة التجارية غرفة الاسكندرية
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