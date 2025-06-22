بالصور.. غلق وتشميع مقاهٍ وكافيهات مخالفة غربي أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت المقاهي والكافيهات المخالفة بحي غرب المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بشأن ضبط المخالفات، والتصدي للضوضاء الناتجة عن المقاهي غير الملتزمة بمواعيد الغلق المقررة.

وأسفرت الحملة، التي قادها إبراهيم سليمان رئيس المدينة، عن غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافيهات التي ثبت تجاوزها للمواعيد الرسمية، وتحرير محاضر غلق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة التشديد في تنفيذ الضوابط المنظمة لتشغيل المقاهي والكافيهات، دون أي استثناءات، حفاظًا على راحة المواطنين والحد من العشوائيات في المناطق السكنية، لا سيما خلال الفترات المسائية التي تشهد إزعاجًا متكررًا من بعض المنشآت.

وشدد على تعميم هذه الحملات لتشمل جميع الأحياء والمناطق السكنية بالمحافظة، لضمان تطبيق القانون وتحقيق الانضباط.